Rire Onet Antoine Donneaux Onet-le-Château

Rire Onet Antoine Donneaux Onet-le-Château jeudi 25 septembre 2025.

Rire Onet Antoine Donneaux

25, place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

La 16e édition du Festival Rire Onet ouvrira la saison au Théâtre La Baleine du 23 au 26 septembre prochain.

Cette année, la programmation a fait le choix d’associer une humoriste expérimentée et talentueuse à deux jeunes pousses prometteuses et tout autant talentueuses.

Antoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque….En fait, ce jeune et élégant humoriste belge est imitateur. Mais malgré lui.

Imaginez-le en train de vous raconter sa vie, façon stand up. Vous parlez des trucs qu’il aime, qu’il n’aime pas, évoquer des souvenirs. Voire discourir sur de vrais sujets de société comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité. Et soudain, voilà qu’il se transforme, ses cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois même une autre.

Durée 1h20 26 .

25, place des artistes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

English :

The 16th edition of the « Rire Onet » Festival will open the season at Théâtre La Baleine from September 23 to 26.

German :

Die 16. Ausgabe des Festivals « Rire Onet » wird die Saison im Theater La Baleine vom 23. bis 26. September eröffnen.

Italiano :

La 16ª edizione del Festival « Rire Onet » aprirà la stagione al Théâtre La Baleine dal 23 al 26 settembre.

Espanol :

La 16ª edición del Festival « Rire Onet » abrirá la temporada en el Théâtre La Baleine del 23 al 26 de septiembre.

L’événement Rire Onet Antoine Donneaux Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)