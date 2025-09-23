Rire Onet Caroline Vigneaux Onet-le-Château

25, place des artistes Onet-le-Château Aveyron

La 16e édition du Festival Rire Onet ouvrira la saison au Théâtre La Baleine du 23 au 26 septembre prochain.

Cette année, la programmation a fait le choix d’associer une humoriste expérimentée et talentueuse à deux jeunes pousses prometteuses et tout autant talentueuses.

Caroline Vigneaux revient avec son nouveau one-womanshow IN VIGNEAUX VERITAS .

Caroline est à la moitié de sa vie, pile entre les jeunes et les vieux elle a un compte TikTok mais elle paie quelqu’un pour poster, parce qu’elle comprend rien ! Elle a fini de grimper en haut de la montagne et elle admire la vue, avant d’entamer la redescente… Et du sommet de sa vie, elle est bien décidée à dire enfin la vérité, toute la vérité, mais pas que la vérité… Sur quoi ? Sur la légalisation de la drogue dure dans les EHPADs, sur les masculinistes et les limites du féminisme , sur les dangers du porno et des Corn Flakes chez les jeunes, sur les problématiques de genre et les dysfonctionnements érectiles chez les moins jeunes, sur son angoisse de l’IA et évidemment sur son aventure avec Brad Pitt.

25, place des artistes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

