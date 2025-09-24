Rire Onet EL FAMOSO Onet-le-Château

25, place des artistes Onet-le-Château Aveyron

La 16e édition du Festival Rire Onet ouvrira la saison au Théâtre La Baleine du 23 au 26 septembre prochain.

Le Festival Rire Onet débutera avec un spectacle familiale au Café Culturel Le Krill, mercredi 24 juin à 15h.

El Famoso, le magicien comique et jongleur est à la recherche de son fidèle compagnon Bobby. C’est l’heure pour eux de présenter leur grand petit cirque magique . Le public est bien là mais Bobby est introuvable…

À partir de 3 ans | Durée 50 min | Gratuit sur réservation .

25, place des artistes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

English :

The 16th edition of the « Rire Onet » Festival will open the season at Théâtre La Baleine from September 23 to 26.

German :

Die 16. Ausgabe des Festivals « Rire Onet » wird die Saison im Theater La Baleine vom 23. bis 26. September eröffnen.

Italiano :

La 16ª edizione del Festival « Rire Onet » aprirà la stagione al Théâtre La Baleine dal 23 al 26 settembre.

Espanol :

La 16ª edición del Festival « Rire Onet » abrirá la temporada en el Théâtre La Baleine del 23 al 26 de septiembre.

