Rire Onet Plateau Humour Onet-le-Château

Rire Onet Plateau Humour Onet-le-Château vendredi 26 septembre 2025.

Rire Onet Plateau Humour

25, place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

La 16e édition du Festival Rire Onet ouvrira la saison au Théâtre La Baleine du 23 au 26 septembre prochain.

Le Festival Rire Onet se clôturera avec un plateau humour au Café Culturel Le Krill, vendredi 26 juin à 20h30. Plateau humour avec Marine RICHARD et Mehdi ZEITOUN

Marine RICHARD

Dans une société qui sur-analyse tout, Marine choisit de ne rien dramatiser. Avec sa tchatche naturelle et ses interactions sans tabou avec le public, elle rigole des situations qu’on vit tous. Brut de décoffrage, ultra cash mais toujours bienveillante, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle t’embarque dans un stand-up qui parle vrai, qui parle fort, et surtout qui fait rire.

Mehdi ZEITOUN

Mehdi est un jeune toulousain, un vrai citadin assumé, plein d’auto-dérision. Il vous partagera sa vision de la génération à laquelle il appartient. Celle qui passe la moitié du temps en TT, celle qui brunch les dimanches, celle qui swipe et qui scrolle. Mehdi est un garçon stupéfiant bien que sa seule drogue soit la raclette. Peut-être qu’il vous rappellera quelqu’un que vous n’aimez pas, mais lui, vous adorerez le détester.

Durée 1h00 | Gratuit sur réservation .

25, place des artistes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

English :

The 16th edition of the « Rire Onet » Festival will open the season at Théâtre La Baleine from September 23 to 26.

German :

Die 16. Ausgabe des Festivals « Rire Onet » wird die Saison im Theater La Baleine vom 23. bis 26. September eröffnen.

Italiano :

La 16ª edizione del Festival « Rire Onet » aprirà la stagione al Théâtre La Baleine dal 23 al 26 settembre.

Espanol :

La 16ª edición del Festival « Rire Onet » abrirá la temporada en el Théâtre La Baleine del 23 al 26 de septiembre.

L’événement Rire Onet Plateau Humour Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)