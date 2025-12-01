Le Centre Wallonie-Bruxelles / Paris, aka Le Vaisseau, a le plaisir d’accueillir le nouveau spectacle de Sara Selma Dolorès, une création inclassable qui mêle cabaret, performance et réflexion critique dans une explosion de rires, de plumes et de paillettes.

Coincée dans une énorme robe verte, affublée de plumes et de paillettes, une créature mi-clowne mi-bouffonne nous invite, le temps d’une soirée, à nous libérer de la puissance destructrice de l’esprit de sérieux.

Avec la transgression comme palliatif aux morales de tous bords, cette maitresse de cérémonie haute en couleur nous entraine dans un métacabaret au cœur de ses questionnements et de ses contradictions : A quoi nous ramène le rire ? A notre genre, notre classe sociale ? A notre première transgression, notre cacaboudin de l’enfance ? A notre droit à la parole, notre légitimité ?

Accompagnée de trois performeur.se.s, Sara Selma Dolorès explore ici les préoccupations de notre époque – la 3e vague du féminisme, la morale de gauche et de droite, le #onpeutplusrirederien. De réflexions intimes en philosophie de comptoir, elle s’insinue là où ça grince, repoussant les frontières de nos normativités, avec une autodérision contagieuse. Et si le monde, tel que nous le représentons si sérieusement, tenait davantage de la farce ?

Le CWB|Paris vous invite à découvrir la pièce de Sara Selma Dolorès « RIRE (pour en finir avec soi-même) » au sein de Vaisseau Centre !

Le jeudi 18 décembre 2025

de 20h00 à 21h45

payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-18T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-18T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-18T20:00:00+02:00_2025-12-18T21:45:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/rire-pour-en-finir-avec-soi-meme-de-sara-selma-dolores +33153019696 info@cwb.fr