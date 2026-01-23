Rire pour se sentir mieux Le bourg Saint-Didier-en-Velay

Rire pour se sentir mieux

Début : 2026-02-02 10:00:00

fin : 2026-02-02 12:00:00

2026-02-02

Et si le rire devenait votre meilleur allié bien-être ?

Vous avez plus de 55 ans et envie de prendre soin de vous tout en partageant un moment convivial ?



Participez à une conférence participative autour du Yoga du rire !

Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

What if laughter became your best ally for well-being?

If you’re over 55 and would like to take care of yourself while sharing a convivial moment?



Join us for a participatory conference on Laughter Yoga!

