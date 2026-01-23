Rire pour se sentir mieux Le bourg Saint-Didier-en-Velay
Rire pour se sentir mieux Le bourg Saint-Didier-en-Velay lundi 2 février 2026.
Rire pour se sentir mieux
Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-02 10:00:00
fin : 2026-02-02 12:00:00
2026-02-02
Et si le rire devenait votre meilleur allié bien-être ?
Vous avez plus de 55 ans et envie de prendre soin de vous tout en partageant un moment convivial ?
Participez à une conférence participative autour du Yoga du rire !
Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr
What if laughter became your best ally for well-being?
If you’re over 55 and would like to take care of yourself while sharing a convivial moment?
Join us for a participatory conference on Laughter Yoga!
L’événement Rire pour se sentir mieux Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Loire Semène