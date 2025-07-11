RIRE SANS FRONTIÈRE ARY ABITTAN AUTHENTIQUE Villeneuve-de-Rivière
RIRE SANS FRONTIÈRE ARY ABITTAN AUTHENTIQUE
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Venez découvrir Ary Abittan, l’humoriste au talent unique qui vous garantit des éclats de rire inoubliables !
Place au talent et au charisme d’Ary Abittan, connu pour ses spectacles hilarants et ses rôles au cinéma (notamment dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?). Une soirée qui s’annonce mémorable ! 36 .
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
English :
Come and discover Ary Abittan, the uniquely talented comedian guaranteed to deliver unforgettable laughs!
German :
Erleben Sie Ary Abittan, den Komiker mit dem einzigartigen Talent, das Ihnen unvergessliche Lachanfälle garantiert!
Italiano :
Venite a scoprire Ary Abittan, il comico dal talento unico che vi regalerà risate indimenticabili!
Espanol :
Venga a descubrir a Ary Abittan, un cómico de talento único que le hará reír de forma inolvidable
