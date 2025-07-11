RIRE SANS FRONTIÈRE ARY ABITTAN AUTHENTIQUE Villeneuve-de-Rivière

RIRE SANS FRONTIÈRE ARY ABITTAN AUTHENTIQUE

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez découvrir Ary Abittan, l’humoriste au talent unique qui vous garantit des éclats de rire inoubliables !

Place au talent et au charisme d’Ary Abittan, connu pour ses spectacles hilarants et ses rôles au cinéma (notamment dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?). Une soirée qui s’annonce mémorable ! 36 .

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

English :

Come and discover Ary Abittan, the uniquely talented comedian guaranteed to deliver unforgettable laughs!

German :

Erleben Sie Ary Abittan, den Komiker mit dem einzigartigen Talent, das Ihnen unvergessliche Lachanfälle garantiert!

Italiano :

Venite a scoprire Ary Abittan, il comico dal talento unico che vi regalerà risate indimenticabili!

Espanol :

Venga a descubrir a Ary Abittan, un cómico de talento único que le hará reír de forma inolvidable

