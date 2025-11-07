RIRE SUR ORDONNANCE – CINEMA MEGARAMA Bordeaux

MT JONES Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

HAPPYPROD PRÉSENTE : MT JONESMT JONES, nouveau talent de Liverpool, puise son inspiration chez les grands noms de la soul des années 60 et 70, ainsi que dans le R&B et le jazz contemporains, pour créer un son à la fois actuel et intemporel. Sa voix profondément soul et immédiatement reconnaissable vous transporte dans l’atmosphère feutrée d’un speakeasy enfumé, tout en faisant souffler un vent de fraîcheur et d’innovation.Après des périodes passées à travailler régulièrement sur la scène musicale de Liverpool et de Londres, Jones a parcouru le monde en tant que musicien et écrit des chansons pour d’autres artistes, se forgeant ainsi la réputation d’un auteur-compositeur à la fois talentueux et prolifique. Ses premiers titres (« I Won’t Ever Say Goodbye » et « Feeling Lonely ») ont affirmé sa position de nouvel artiste britannique prometteur. Accueilli dès ses débuts par un soutien fort et immédiat de BBC Introducing, avec de nombreux passages à l’antenne sur l’ensemble du réseau et une mise en avant comme artiste « Step Up » sur 1Xtra, il a ensuite sorti une édition limitée vinyle 7 pouces : ce premier pressage physique s’est écoulé en quelques semaines.

L’Archipel – Salle Bleue 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75