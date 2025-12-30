RIRE SUR ORDONNANCE Cinema Megarama – Lons-le Saunier Lons Le Saunier

RIRE SUR ORDONNANCE Début : 2026-02-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Le diagnostic est sans appel, vous avez besoin de rire ! Vous cherchez un médecin traitant ? Généraliste, psychologue, pneumologue et vétérinaire, le docteur Chatoyante propose une consultation de groupe. Annulez votre billet pour Lourdes et découvrez la fontaine de Jouvence du docteur Chatoyante. Veuillez noter que ce médecin ne prend pas la carte verte mais uniquement la bleue 1ére partie : Tremplin d’humoristes CINE COMEDY CLUB

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Cinema Megarama – Lons-le Saunier PROM. DE LA CHEVALERIE 39000 Lons Le Saunier 39