RIRE SUR ORDONNANCE CINEMA MEGARAMA Nice

RIRE SUR ORDONNANCE Début : 2026-03-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Vous cherchez un médecin traitant ? Généraliste, psychologue, pneumologue et vétérinaire, le docteur Chatoyante vous propose une consultation de groupe. Annulez votre billet pour Lourdes et découvrez la fontaine de Jouvence du docteur Chatoyante. Veuillez noter que ce médecin ne prend pas la carte verte mais uniquement la bleue. 1ére partie : CINE COMEDY CLUB Le saviez-vous ? Prix Laurent Violet et Prix Crédit Agricole – Mormant de rire 2022 / 1ere partie de Marc Jolivet / 3e Finaliste Printemps du Rire de Toulouse / 3e Prix Tournesol Avignon 2014 / Finaliste Festival Rire en stock (Poitier) / 2e Finaliste Festival d’humour de Risoul / Coup de coeur du jury du festival d’humour de Vouneuil sous Biard

CINEMA MEGARAMA AVENUE FRANCOIS MITTERAND 06300 Nice 06