Rires garantis venez voir la nouvelle pièce à Corbeil-Cerf ! Corbeil-Cerf

Rires garantis venez voir la nouvelle pièce à Corbeil-Cerf !

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17

INSCRIPTIONS OUVERTES THÉÂTRE À CORBEIL-CERF !

Les histoires d’héritages ne sont pas toujours simples

Une pièce écrite et mise en scène par Claude Provost

Plongez dans une intrigue vive, drôle et pleine de rebondissements !

À la mort du riche industriel Charles-René Louboutin Hermès de Kiabi, sa notaire peu scrupuleuse tente de s’emparer d’une partie de l’héritage…

Manipulations, quiproquos, tensions familiales et surprises en cascade une comédie décapante qui promet de beaux éclats de rire !

À partir de 12 ans

Salle des Sénateurs Mairie de Corbeil-Cerf

2 rue François-de-Lubersac 60110

Deux représentations

• Vendredi 16 janvier 2026 20h30 (accueil dès 20h00)

• Samedi 17 janvier 2026 20h30 (accueil dès 20h00)

Sur réservation uniquement

40 places par séance

Entrée libre Participation au chapeau

06 08 60 04 73

didascaliesenfolie@gmail.com

ou corbeilauxlivres@gmail.com

Une initiative de la commune et de la bibliothèque La Corbeil Aux Livres pour proposer des événements culturels accessibles, de qualité et proches des habitants.

#Théâtre #CorbeilCerf #LaCorbeilAuxLivres #Bibliothèque #CulturePourTous #Spectacle #ComédieThéâtrale #ÉvénementCulturel #Oise #VieLocale #LectureEtCulture #SortirDansLOise #ThéâtreAmateur #DidascaliesEnFolie

INSCRIPTIONS OUVERTES THÉÂTRE À CORBEIL-CERF !

Les histoires d’héritages ne sont pas toujours simples

Une pièce écrite et mise en scène par Claude Provost

Plongez dans une intrigue vive, drôle et pleine de rebondissements !

À la mort du riche industriel Charles-René Louboutin Hermès de Kiabi, sa notaire peu scrupuleuse tente de s’emparer d’une partie de l’héritage…

Manipulations, quiproquos, tensions familiales et surprises en cascade une comédie décapante qui promet de beaux éclats de rire !

À partir de 12 ans

Salle des Sénateurs Mairie de Corbeil-Cerf

2 rue François-de-Lubersac 60110

Deux représentations

• Vendredi 16 janvier 2026 20h30 (accueil dès 20h00)

• Samedi 17 janvier 2026 20h30 (accueil dès 20h00)

Sur réservation uniquement

40 places par séance

Entrée libre Participation au chapeau

06 08 60 04 73

didascaliesenfolie@gmail.com

ou corbeilauxlivres@gmail.com

Une initiative de la commune et de la bibliothèque La Corbeil Aux Livres pour proposer des événements culturels accessibles, de qualité et proches des habitants.

#Théâtre #CorbeilCerf #LaCorbeilAuxLivres #Bibliothèque #CulturePourTous #Spectacle #ComédieThéâtrale #ÉvénementCulturel #Oise #VieLocale #LectureEtCulture #SortirDansLOise #ThéâtreAmateur #DidascaliesEnFolie .

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 30 36 42 28 didascaliesenfolie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

REGISTRATION OPEN ? THEATER IN CORBEIL-CERF!

Stories of inheritance are not always simple

Written and directed by Claude Provost

Immerse yourself in a lively, funny plot full of twists and turns!

When wealthy industrialist Charles-René Louboutin Hermès of Kiabi dies, his unscrupulous notary tries to get his hands on part of the inheritance?

Manipulations, misunderstandings, family tensions and surprises galore: a scathing comedy that promises plenty of laughs!

Ages 12 and up

Salle des Sénateurs ? Corbeil-Cerf Town Hall

2 rue François-de-Lubersac ? 60110

Two performances

? Friday, January 16, 2026 ? 8:30 pm (reception from 8:00 pm)

? Saturday, January 17, 2026 ? 8:30 pm (reception from 8:00 pm)

By reservation only

40 places per session

Free admission ? Participation by hat

06 08 60 04 73

didascaliesenfolie@gmail.com

or corbeilauxlivres@gmail.com

An initiative by the local authority and the La Corbeil Aux Livres library to offer cultural events that are accessible, of high quality and close to local residents.

#Théâtre #CorbeilCerf #LaCorbeilAuxLivres #Bibliothèque #CulturePourTous #Spectacle #ComédieThéâtrale #ÉvénementCulturel #Oise #VieLocale #LectureEtCulture #SortirDansLOise #ThéâtreAmateur #DidascaliesEnFolie

L’événement Rires garantis venez voir la nouvelle pièce à Corbeil-Cerf ! Corbeil-Cerf a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre