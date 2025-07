Riscle en fête RISCLE Riscle

Riscle en fête RISCLE Riscle vendredi 1 août 2025.

Riscle en fête

RISCLE Dans la ville Riscle Gers

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-04

2025-08-01

Chaque été, c’est une véritable institution Riscle, s’enflamme pour sa grande fête locale ! Au programme ambiance chaleureuse, gastronomie généreuse, musique, tradition et fêtes foraines — un cocktail explosif pour petits et grands, locaux et visiteurs.

Pendant cinq jours, les rues s’animent au rythme des bandas, des bals, des animations pour enfants, des repas…

Au programme

Jeudi 31 juillet

A partir de 19h Concert O’Chantier

Vendredi 1er août

8h Marché hebdomadaire au centre

12h Restauration chez les Risclois Le BR, Le Bar d’Artagnan, le Pigeonneau, Le Pont d’Arcole

19h Ouverture des fêtes au pied des arènes. Apéritif offert par le Comité des Fêtes Animé par Les Pink Floc

Repas beefsteackade animé par Les Pink Floc. Organisé par la JSR Rugby

22h Soirée au BR

Bodega du foyer des jeunes Soirée Prisonniers

Samedi 2 août

10h Petit déjeuner Œuf Ventrèche au Bar d’Artagnan

9h30 Petit déjeuner au pied des arènes

11h Novillada non piquée 3 Novillos de Michel Barcelo Pour les élèves de l’école tauromachique de Béziers

12h30 Apéritif par les Armagnacs au pied des arènes

14h Repas de l’Aficion Le traditionnel Thon piperade Organisé par le Tendido Réservations au 0562038699 contact@tendido-risclois.com

13h30 Course cycliste Départ et arrivée Place des 4 blancs Organisé par le Cyclo Club Madiranais

14h Tournoi à 5 de Rugby flag Inscription 50€ / équipe au 06 46 26 04 42 Organisé par le Foyer des Jeunes

17h30 La Paillotte des Commerçants aux arènes Organisé par l’Association des Commerçants

18hCorrida 6 Toros de 6 Ganaderias Françaises A. Lorenzo, Je. Colombo, D. Canton

20hSoirée Tapas autour des arènes Animation par DJ Guigui Organisé par le Tendido

Bodega à la JSR Rugby Animation bandas

22h Soirée au BR

23h Bodega du Foyer des Jeunes Soirée full moon Avec Colonel Reyel

Concert avec OKTO & RADAR Années 80/90 Rock Variétés aux arènes Buvette avec La Paillotte des Commerçants Organisé par l’Association des Commerçants

Animations jusqu’au bout de la nuit !

Dimanche 3 août

10h Petit déjeuner Œuf Ventrèche au Bar d’Artagnan

11h Messe en musique avec les « Echos de l’Adour »

Encierro chico Jeux d’arène Vache amateur Spectacle gratuit Organisé par les joueurs de la JSR Rugby

13h Repas des joueurs de la JSR Rugby Animation bandas Rougail Saucisse Devant les arènes

15h Thé Dansant sous la halle climatisée avec Paris Guinguette Organisé par l’Association des Commerçants et Swing Manouche 32

16h Bal Mini Mousse au parc pour enfants animé par Système D Goûter offert Fête foraine Buvette Organisé par le Comité des Fêtes

17h30 Course landaise formelle Ganaderia Deyris Cuadrilla Thomas Marty Organisé par le Club Taurin

19h30 Soirée Vins & Tapas à la Source

Soirée O’Chantier, avec les joueurs de la JSR, et au BR

Lundi 4 août

19h Paillotte des commerçants au pied des arènes, buvette et grillades

20h30 Intervillage RISCLE vs NOGARO Entrée 10€ Enfants de 11 à 17 ans 5€ Organisé par la JSR Rugby

23h30 Concert avec Royal O Bar au pied des arènes, buvette et grillades Organisé par l’Association des Commerçants.

RISCLE Dans la ville Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 accueil@mairiederiscle.fr

English :

Every summer, it’s a veritable institution: Riscle goes wild for its big local festival! On the program: a warm atmosphere, generous gastronomy, music, tradition and funfairs? an explosive cocktail for young and old, locals and visitors alike.

For five days, the streets come alive with bandas, dances, children?s entertainment, meals…

On the program

Thursday, July 31st

From 7pm Concert O’Chantier

Friday, August 1st

8h Weekly market in the center

12am Catering at Le BR, Le Bar d’Artagnan, Le Pigeonneau, Le Pont d’Arcole

7pm Opening of festivities at the foot of the arena. Aperitif offered by the Comité des Fêtes Entertainment by Les Pink Floc

Beef steackade hosted by Les Pink Floc. Organized by JSR Rugby

22h Evening at BR

Bodega by the Foyer des Jeunes Prisoners’ Evening

Saturday, August 2nd

10am Breakfast ?uf Ventrèche at Bar d’Artagnan

9:30 am Breakfast at the foot of the bullring

11am Unpiqued Novillada 3 Novillos by Michel Barcelo For students of the Béziers bullfighting school

12:30 Aperitif by the Armagnacs at the foot of the bullring

2:00 pm Aficion meal Traditional tuna piperade Organized by Tendido Reservations at 0562038699 contact@tendido-risclois.com

1:30pm Cycle race Start and finish Place des 4 blancs Organized by Cyclo Club Madiranais

2pm Rugby flag 5-a-side tournament Registration 50? / team 06 46 26 04 42 Organized by Foyer des Jeunes

5:30pm La Paillotte des Commerçants at the arena Organized by the Association des Commerçants

18hCorrida 6 Toros de 6 Ganaderias Françaises A. Lorenzo, Je. Colombo, D. Canton

8pmTapas evening around the bullring Entertainment by DJ Guigui Organized by Tendido

Bodega at the JSR Rugby Animation bandas

10pm Evening at BR

11pm Bodega at Foyer des Jeunes Full moon evening with Colonel Reyel

Concert with OKTO & RADAR 80/90s Rock Variety at the arena Refreshment bar with La Paillotte des Commerçants Organized by the Merchants’ Association

Entertainment all night long!

Sunday, August 3rd

10am ?uf Ventrèche breakfast at Bar d’Artagnan

11am Mass with music by the « Echos de l’Adour

Encierro chico Arena games Amateur cow Free show Organized by JSR Rugby players

1 p.m. JSR Rugby players’ meal Rougail Saucisse bandas entertainment In front of the arena

3pm Thé Dansant in the air-conditioned hall with Paris Guinguette Organized by the Association des Commerçants and Swing Manouche 32

4 p.m. Mini Mousse ball in the children’s park, with entertainment by Système D Snack offered Fun fair Refreshment bar Organized by the Comité des Fêtes

5:30 pm Course landaise formelle Ganaderia Deyris Cuadrilla Thomas Marty Organized by Club Taurin

7:30pm Wine & Tapas evening at La Source

O’Chantier evening, with JSR players, and at BR

Monday, August 4th

7pm Paillotte des commerçants at the foot of the arena, with refreshments and barbecues

8:30pm Intervillage RISCLE vs NOGARO Admission 10? Children aged 11 to 17 5? Organized by JSR Rugby

23:30 Concert with Royal O Bar at the foot of the arena, refreshment bar and barbecues Organized by the Merchants’ Association.

German :

Jeden Sommer ist es eine echte Institution: Riscle, ist Feuer und Flamme für sein großes lokales Fest! Auf dem Programm stehen eine herzliche Atmosphäre, großzügige Gastronomie, Musik, Tradition und Jahrmärkte ? ein explosiver Cocktail für Groß und Klein, Einheimische und Besucher.

Fünf Tage lang beleben sich die Straßen im Rhythmus der Bandas, der Bälle, der Kinderanimationen, der Mahlzeiten und der…

Auf dem Programm

Donnerstag, 31. Juli

Ab 19 Uhr Konzert O’Chantier

Freitag, 1. August

8h Wochenmarkt im Zentrum

12 Uhr Restauration bei den Risclois Le BR, Le Bar d’Artagnan, le Pigeonneau, Le Pont d’Arcole

19h Eröffnung des Festes am Fuße der Arena. Vom Festkomitee angebotener Aperitif Unterhalten von Les Pink Floc

Beefsteackade-Essen Unterhalten von Les Pink Floc. Organisiert von der JSR Rugby

22 Uhr Abendveranstaltung im BR

Bodega des Jugendheims Abend Prisonniers

Samstag, 2. August

10h Frühstück ?uf Ventrèche in der Bar d’Artagnan

9.30 Uhr Frühstück am Fuße der Arena

11 Uhr Novillada non piquée 3 Novillos von Michel Barcelo Für die Schüler der Stierkampfschule von Béziers

12.30 Uhr Aperitif durch die Armagnacs am Fuße der Arena

14.00 Uhr Mahlzeit der Aficion Die traditionelle Thunfisch-Piperade Organisiert vom Tendido Reservierungen unter 0562038699 contact@tendido-risclois.com

13.30 Uhr Radrennen Start und Ziel Place des 4 blancs Organisiert vom Cyclo Club Madiranais

14 Uhr Rugby-Fünferturnier Einschreibung 50 ? / Mannschaft unter 06 46 26 04 42 Organisiert vom Foyer des Jeunes

17.30 Uhr La Paillotte des Commerçants in der Arena Organisiert von der Association des Commerçants

18 UhrCorrida 6 Toros aus 6 französischen Ganaderias A. Lorenzo, Je. Colombo, D. Canton

20hTapas-Abend rund um die Arena Unterhaltung durch DJ Guigui Organisiert von Tendido

Bodega im JSR Rugby Animation Bandas

22 Uhr Abend im BR

23h Bodega im Foyer des Jeunes Full moon Night Mit Colonel Reyel

Konzert mit OKTO & RADAR 80/90er Jahre Rock Varieté in der Arena Buvette mit La Paillotte des Commerçants Organisiert von der Association des Commerçants

Animationen bis zum Ende der Nacht!

Sonntag, 3. August

10 Uhr Frühstück ?uf Ventrèche in der Bar d’Artagnan

11h Musikalische Messe mit den « Echos de l’Adour »

Encierro chico Arenaspiele Amateurkuh Kostenlose Show Organisiert von den Spielern des JSR Rugby

13 Uhr Essen der Spieler des JSR Rugby Animation Bandas Rougail Saucisse Vor der Arena

15 Uhr Thé Dansant in der klimatisierten Halle mit Paris Guinguette Organisiert von der Association des Commerçants und Swing Manouche 32

16h Bal Mini Mousse im Kinderpark unter der Leitung von Système D Kostenloser Imbiss Jahrmarkt Imbiss Organisiert vom Comité des Fêtes

17.30 Uhr Formelles landaise-Rennen Ganaderia Deyris Cuadrilla Thomas Marty Organisiert vom Club Taurin

19.30 Uhr Abend Wein & Tapas in der Quelle

Abend O’Chantier, mit den Spielern der JSR, und im BR

Montag, 4. August

19 Uhr Paillotte der Händler am Fuße der Arena, Getränke und Grillspezialitäten

20.30 Uhr Intervillage RISCLE vs. NOGARO Eintritt 10? Kinder von 11 bis 17 Jahren 5? Organisiert von der JSR Rugby

23:30 Uhr Konzert mit Royal O Bar am Fuße der Stierkampfarena, Getränkeausschank und Grillstände Organisiert von der Association des Commerçants.

Italiano :

Ogni estate è una vera e propria istituzione: Riscle si scatena per la sua grande festa locale! In programma: atmosfera calorosa, gastronomia generosa, musica, tradizione e luna park, un cocktail esplosivo per grandi e piccini, abitanti e visitatori.

Per cinque giorni, le strade si animano al ritmo di bandas, balli, animazioni per bambini, pasti…

Il programma

Giovedì 31 luglio

Dalle 19:00 Concerto O’Chantier

Venerdì 1 agosto

ore 8 Mercato settimanale in centro

ore 12 Ristoranti di Risclois Le BR, Le Bar d’Artagnan, Le Pigeonneau, Le Pont d’Arcole

ore 19 Apertura dei festeggiamenti ai piedi dell’arena. Aperitivo offerto dal Comité des Fêtes Intrattenimento a cura di Les Pink Floc

Steackade di manzo a cura di Les Pink Floc. Organizzato da JSR Rugby

ore 22:00 Serata BR

Bodega organizzata dal Foyer des Jeunes Prisoners Sera

Sabato 2 agosto

10:00 Colazione al Bar d’Artagnan

9.30 Colazione ai piedi dell’arena

11.00 Novillada 3 Novillos di Michel Barcelo Per gli studenti della scuola di tauromachia di Béziers

12.30 Aperitivo degli Armagnac ai piedi dell’arena

14:00 Cena aficion Tradizionale piperade di tonno Organizzata da Tendido Prenotazioni presso 0562038699 contact@tendido-risclois.com

13:30 Gara ciclistica Partenza e arrivo Place des 4 blancs Organizzata dal Cyclo Club Madiranais

14:00 Torneo di rugby a 5 con bandiera Iscrizione: 50€/squadra 06 46 26 04 42 Organizzato dal Foyer des Jeunes

17.30 La Paillotte des Commerçants alle arene Organizzato dall’Association des Commerçants

18hCorrida 6 Toros de 6 Ganaderias Françaises A. Lorenzo, Je. Colombo, D. Canton

20hSerata di tapas intorno all’arena Intrattenimento di DJ Guigui Organizzato da Tendido

Bodega al JSR Rugby Animazione bandas

ore 22:00 Festa al BR

ore 23.00 Bodega al Foyer des Jeunes Serata di luna piena con il Colonnello Reyel

Concerto con OKTO & RADAR Anni 80/90 Rock Varietà presso le arene Bar di ristoro con La Paillotte des Commerçants Organizzato dall’Associazione Commercianti

Intrattenimento per tutta la notte!

Domenica 3 agosto

ore 10.00 colazione « uf Ventrèche » al Bar d’Artagnan

ore 11:00 Messa con musica degli « Echos de l’Adour

Encierro chico Giochi di toro all’anello Mucca amatoriale Spettacolo gratuito Organizzato dai giocatori di rugby del JSR

ore 13:00 Pasto dei giocatori di rugby del JSR Intrattenimento delle bandas Rougail Saucisse Davanti all’arena

ore 15.00 Thé Dansant nella sala climatizzata con Paris Guinguette Organizzato dall’Association des Commerçants e Swing Manouche 32

ore 16.00 Mini Mousse nel parco per bambini con System D Merenda offerta Area fieristica Bar di ristoro Organizzato dal Comité des Fêtes

17.30 Gara formale delle Lande Ganaderia Deyris Cuadrilla Thomas Marty Organizzata dal Club Taurin

19.30 Serata di vino e tapas a La Source

Serata O’Chantier, con i giocatori del JSR e al BR

Lunedì 4 agosto

19.00 Paillotte dei commercianti ai piedi dell’arena, rinfresco e barbecue

ore 20.30 Intervillage RISCLE vs NOGARO Ingresso 10? Ragazzi dagli 11 ai 17 anni 5? Organizzato da JSR Rugby

23h30 Concerto con Royal O Bar ai piedi dell’arena, bar e barbecue Organizzato dall’Associazione dei Commercianti.

Espanol :

Cada verano, es toda una institución: ¡Riscle enloquece con su gran fiesta local! En el programa: ambiente cálido, gastronomía generosa, música, tradición y ferias… un cóctel explosivo para grandes y pequeños, lugareños y visitantes.

Durante cinco días, las calles se animan al ritmo de bandas, bailes, animaciones infantiles, comidas…

En el programa

Jueves 31 de julio

A partir de las 19:00 h Concierto O’Chantier

Viernes 1 de agosto

8h Mercado semanal en el centro

12h Restaurantes en Risclois Le BR, Le Bar d’Artagnan, Le Pigeonneau, Le Pont d’Arcole

19.00 h Inauguración de las fiestas al pie de la arena. Aperitivo ofrecido por el Comité des Fêtes Animación a cargo de Les Pink Floc

Steackade de ternera ofrecido por Les Pink Floc. Organizado por JSR Rugby

22.00 h Velada BR

Bodega organizada por el Foyer des Jeunes Prisoners Velada

Sábado 2 de agosto

10h00 Desayuno « Ventrèche » en el Bar d’Artagnan

9h30 Desayuno al pie de la plaza de toros

11h00 Novillada 3 Novillos de Michel Barcelo Para los alumnos de la escuela taurina de Béziers

12.30h Aperitivo a cargo de los Armagnac al pie de la plaza de toros

14.00 Comida Aficion Piperada tradicional de atún Organizada por Tendido Reservas en 0562038699 contact@tendido-risclois.com

13:30 Carrera ciclista Salida y llegada Place des 4 blancs Organizada por el Cyclo Club Madiranais

14.00 h Torneo de rugby 5 banderas Inscripción: 50 euros/equipo 06 46 26 04 42 Organizado por el Foyer des Jeunes

17h30La Paillotte des Commerçants en los ruedos Organizada por la Association des Commerçants

18hCorrida 6 Toros de 6 Ganaderias Françaises A. Lorenzo, Je. Colombo, D. Canton

20hNoche de tapas alrededor de la plaza de toros Animación a cargo de DJ Guigui Organizado por Tendido

Bodega en el JSR Rugby Animación bandas

22h Fiesta en la BR

23h00 Bodega en el Foyer des Jeunes Noche de luna llena con el coronel Reyel

Concierto con OKTO & RADAR 80s/90s Rock Variedad en las arenas Bar de refrescos con La Paillotte des Commerçants Organizado por la Asociación de Comerciantes

Entretenimiento toda la noche

Domingo 3 de agosto

10:00 Desayuno « Ventrèche » en el Bar d’Artagnan

11h Misa con música de los « Echos de l’Adour

Encierro chico Juegos en la plaza de toros Vaca amateur Espectáculo gratuito Organizado por los jugadores de JSR Rugby

13h Comida de los jugadores de rugby JSR Animación a cargo de las bandas Rougail Saucisse Delante del estadio

15h Thé Dansant en la sala climatizada con Paris Guinguette Organizado por la Association des Commerçants y Swing Manouche 32

16.00 Mini Mousse ball en el parque infantil con System D Snack ofrecido Recinto ferial Bar de refrescos Organizado por el Comité des Fêtes

17h30 Carrera formal de las Landas Ganadería Deyris Cuadrilla Thomas Marty Organización Club Taurin

19h30 Velada de vinos y tapas en La Source

Velada O’Chantier, con jugadores de JSR, y en BR

Lunes 4 de agosto

19h00 Paillotte de los comerciantes al pie de la plaza de toros, refrescos y barbacoas

20h30 Intervillage RISCLE vs NOGARO Entrada 10? Niños de 11 a 17 años 5? Organizado por JSR Rugby

23h30 Concierto con Royal O Bar al pie de la plaza de toros, barra de refrescos y barbacoas Organizado por la Asociación de Comerciantes.

L’événement Riscle en fête Riscle a été mis à jour le 2025-07-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65