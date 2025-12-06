Rise Festival Les Deux Alpes
Rise Festival Les Deux Alpes samedi 6 décembre 2025.
Rise Festival
Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-12
2025-12-06
Party on top of the World
Une semaine de neige, de ski, de snowboard et de musique dans les Alpes françaises.
Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +44 113 868 1074 hello@rise-festival.com
English : Rise Festival
Party on top of the World
An action-packed week of snow, music, and festivities held in the incredible snow-covered village of Les 2 Alpes France.
German :
Party on top of the World
Eine Woche Schnee, Skifahren, Snowboarden und Musik in den französischen Alpen.
Italiano :
Party on top of the World
Una settimana di neve, sci, snowboard e musica nelle Alpi francesi.
Espanol :
Fiesta en la cima del mundo
Una semana de nieve, esquí, snowboard y música en los Alpes franceses.
L’événement Rise Festival Les Deux Alpes a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme des 2 Alpes