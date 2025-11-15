Rise Of The Northstar + Get The Shot + Half Me en concert Le Cargö Caen

Rise Of The Northstar + Get The Shot + Half Me en concert

RISE OF THE NORTHSTAR

“Metal-HxC-Rap-Manga”: 4 mots qui définissent parfaitement la touche si singulière de Rise Of The Northstar.

Originaire de banlieue Parisienne, le groupe revendique ouvertement une attitude indépendante et un crossover artistique sans concessions, propageant et peaufinant sa bombe visuelle et sonore depuis plus d’une décennie.

Entre réalité urbaine et fiction Japonisante, forts de 3 Ep et 3 albums, le groupe s’est forgé avec le temps un style et une identité uniques, couplés à une solide réputation de monstre d’énergie scénique.

Banger après banger, ROTN comptabilise aujourd’hui plusieurs dizaines de millions de streams sur ses réseaux, a enregistré avec Joe Duplantier de Gojira et fait jumper le monde entier, porté par des titres puissants, groovy et thrash comme Here Comes The Boom”, “Again and Again” ou “Showdown”, titre éponyme de leur dernier album sorti en Avril 2023… Deal with this, from Paris with (one) love.

GET THE SHOT – Hardcore sans compromis, venu tout droit de Québec.

Issu de la scène canadienne, GET THE SHOT balance un hardcore puissant, direct, nourri par la rage et le désespoir d’une jeunesse en rupture. Sans chercher à plaire ni à coller aux codes, le groupe impose une musique viscérale, portée par des convictions solides et une sincérité rare.

Depuis ses débuts, le quintet enchaîne les tournées aux quatre coins du monde de Cuba à l’Europe en passant par l’Amérique du Nord avec plus de 400 concerts au compteur, des squats autogérés aux grandes scènes de festivals. Ils ont notamment partagé l’affiche avec Comeback Kid, Bane, Death Before Dishonor ou encore Stick To Your Guns.

Musicalement, GET THE SHOT puise son énergie dans le hardcore des années 90 (Strife, Ringworm), teinté de thrash metal 80’s. Leur dernier album Infinite Punishment pousse encore plus loin la noirceur et la brutalité, dans un déferlement sonore maîtrisé, féroce et sans concession.

Pas de pose, pas de filtre juste une colère brute et honnête. GET THE SHOT, c’est le chaos en pleine conscience.

HALF ME Metalcore sans filtre venu de Hambourg.

Pas de leçons, pas de faux-semblants, pas de retenue Half Me livre un metalcore brutal, viscéral, à la fois cru dans le son et tranchant dans les mots. Formé à Hambourg, le groupe s’impose rapidement par son intensité et son identité sonore radicale.

Avec leur nouvel EP Opium, véritable décharge d’énergie maîtrisée, le groupe se fait un nom bien au-delà des frontières allemandes. Après une première tournée américaine remarquée, Half Me ne compte pas s’arrêter là… et vise déjà sa prochaine cible. .

English : Rise Of The Northstar + Get The Shot + Half Me en concert

Hailing from the Paris suburbs, the band openly claims an independent attitude and an uncompromising artistic crossover, spreading and refining its visual and sonic bombast for over a decade.

German : Rise Of The Northstar + Get The Shot + Half Me en concert

Die aus einem Pariser Vorort stammende Band bekennt sich offen zu einer unabhängigen Haltung und einem kompromisslosen künstlerischen Crossover, wobei sie ihre visuelle und akustische Bombe seit über einem Jahrzehnt verbreitet und verfeinert.

Italiano :

Proveniente dalla periferia parigina, la band proclama apertamente la propria attitudine indipendente e il proprio crossover artistico senza compromessi, diffondendo e perfezionando la propria bombardamento visivo e sonoro per oltre un decennio.

Espanol :

Procedente de los suburbios de París, la banda proclama abiertamente su actitud independiente y su cruce artístico sin concesiones, difundiendo y refinando su bombardeo visual y sonoro durante más de una década.

