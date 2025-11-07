PARLE-MOI D’AMOUR – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

PARLE-MOI D’AMOUR Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Parle-moi d’amour Marie-Anne Chazel Michel Leeb « Parle-moi d’amour » est une irrésistible pièce de théâtre, mise en scène par Nicolas Briançon et interprétée par un duo qui fonctionne diablement bien, Marie-Anne Chazel et Michel Leeb.Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que « Lui » et « Elle » ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par cœur. Tout y passe : les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités. Les échanges entre les époux sont incisifs, parfois irrésistiblement drôles, parfois déchirants. Mais derrière la comédie et les excès, la tendresse et l’amour ne sont jamais loin… Philippe Claudel dresse dans cette pièce un tableau jubilatoire de notre société et convie le spectateur à une scène de ménage où tous les coups sont permis. Nicolas Briançon, metteur en scène talentueux, fait ici le pari de provoquer le rire avec nos tragédies intimes.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69