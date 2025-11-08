RISE OF THE NORTHSTAR – LE ROCKSTORE Montpellier

RISE OF THE NORTHSTAR Début : 2025-11-08 à 19:30. Tarif : – euros.

VILLAGE 42 PRÉSENTE EN ACCORD AVEC OPUS LIVE : RISE OF THE NORTHSTARRISE OF THE NORTH STAR – “Metal-HxC-Rap-Manga”: 4 mots qui définissent parfaitement la touche si singulière de Rise Of The Northstar.Originaire de banlieue Parisienne, le groupe revendique ouvertement une attitude indépendante et un crossover artistique sans concessions, propageant et peaufinant sa bombe visuelle et sonore depuis plus d’une décennie.Entre réalité urbaine et fiction Japonisante, forts de 3 Ep et 3 albums, le groupe s’est forgé avec le temps un style et une identité uniques, couplés à une solide réputation de monstre d’énergie scénique.Banger après banger, ROTN comptabilise aujourd’hui plusieurs dizaines de millions de streams sur ses réseaux, a enregistré avec Joe Duplantier de Gojira et fait jumper le monde entier, porté par des titres puissants, groovy et thrash comme Here Comes The Boom”, “Again and Again” ou “Showdown”, titre éponyme de leur dernier album sorti en Avril 2023… Deal with this, from Paris with (one) love.GET THE SHOT – Tout droit sorti de Quebec City, GET THE SHOT joue un hardcore qui va droit au but, teinté du désespoir d’une jeunesse froide et désabusée qu’ils représentent. Animés par leur intégrité et leurs convictions, les canadiens mettent dans leur musique toute leur rage et leur colère à l’encontre de la dureté de notre monde. Toujours inspirés du hardcore 90s et du thrash des 80s, leurs derniers singles «?Pit Of Misery?» et «?Dominant Predation?» s’inscrivent de plus en plus dans la brutalité sonique du modern hardcore avec la férocité distinctive de cinq esprits désillusionnés qui n’ont plus rien à perdre. HALF ME – Half Me est un groupe de heavy metalcore originaire de Hambourg, en Allemagne. Viscéral, cru et sans compromis, tant dans les mots que dans le son. Armé de leur nouvel EP Opium, le groupe se fait un nom à travers les continents, et avec leur première tournée américaine maintenant terminée, ils ont les yeux rivés sur leur prochaine cible.

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34