Risenation French Chapter V Bourges
Risenation French Chapter V Bourges samedi 30 août 2025.
Cher
Risenation French Chapter V Route de la Chapelle Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2025-08-30
fin : 2025-08-31
2025-08-30
Risenation L’Événement Automobile d’Exception
Dans le cadre majestueux d’un château et de son parc verdoyant, Risenation vous invite à une rencontre automobile exclusive où passion et élégance se rejoignent. Plus de 1000 voitures sélectionnées fouleront la pelouse pour une exposition unique, réservée aux véhicules soigneusement choisis via inscription préalable. 10 .
Route de la Chapelle
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire info@risenation.be
