Risenation French Chapter V Bourges

Route de la Chapelle Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : Dimanche 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Risenation L’Événement Automobile d’Exception

Dans le cadre majestueux d’un château et de son parc verdoyant, Risenation vous invite à une rencontre automobile exclusive où passion et élégance se rejoignent. Plus de 1000 voitures sélectionnées fouleront la pelouse pour une exposition unique, réservée aux véhicules soigneusement choisis via inscription préalable. 10 .

Route de la Chapelle

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire info@risenation.be

Risenation The Exceptional Automobile Event

Risenation Das außergewöhnliche Automobilereignis

Risenation L’evento automobilistico eccezionale

Risenation El acontecimiento automovilístico excepcional

