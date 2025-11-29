Risoux loppet Chaux-Neuve

Risoux loppet

Site du Pré Poncet Chaux-Neuve Doubs

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Organisé par le Risoux Club.

Deux distances de 12,5 km ou 25 km. Retrait des dossards à partir de 9h.

Entrée libre pour les visiteurs. .

Site du Pré Poncet Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 69 23 72 jimmymazier@gmail.com

