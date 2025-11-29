Risoux loppet Chaux-Neuve

Risoux loppet Chaux-Neuve dimanche 28 décembre 2025.

Risoux loppet

Site du Pré Poncet Chaux-Neuve Doubs

Tarif : – –

Début : 2025-12-28
Organisé par le Risoux Club.
Deux distances de 12,5 km ou 25 km. Retrait des dossards à partir de 9h.
Entrée libre pour les visiteurs.   .

Site du Pré Poncet Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 69 23 72  jimmymazier@gmail.com

