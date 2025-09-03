Risques majeurs en montagne & forêts de protection Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Risques majeurs en montagne & forêts de protection Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 3 septembre 2025.

Risques majeurs en montagne & forêts de protection

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 18:00:00

fin : 2025-09-03 19:00:00

Date(s) :

2025-09-03

Les territoires de montagne sont exposés à de nombreux risques naturels avalanches, éboulements, crues torrentielles … Comment ces phénomènes sont-ils pris en compte et gérés ? Quel rôle jouent les forêts de protection dans la prévention des risques ?

Programme

Comprendre les risques majeurs en montagne et leur impact sur les territoires

RTM (Restauration des Terrains de Montagne) le rôle essentiel des forêts de protection

Stratégies d’adaptation et actions mises en place sur le terrain

Intervenants C-PRIM (centre pyréneens des risques majeurs) , Guy Sénéchal.

Un rendez-vous incontournable pour mieux comprendre les enjeux de prévention et de gestion des risques en montagne ! .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Mountain regions are exposed to numerous natural hazards: avalanches, landslides, torrential floods? How are these phenomena taken into account and managed? What role do protection forests play in risk prevention?

German :

Die Berggebiete sind zahlreichen Naturgefahren ausgesetzt: Lawinen, Erdrutsche, Sturzfluten? Wie werden diese Phänomene berücksichtigt und bewältigt? Welche Rolle spielen Schutzwälder bei der Risikoprävention?

Italiano :

Le regioni montane sono esposte a un’ampia gamma di rischi naturali: valanghe, frane, inondazioni torrenziali, ecc Come vengono presi in considerazione e gestiti questi fenomeni? Quale ruolo svolgono le foreste di protezione nella prevenzione dei rischi?

Espanol :

Las regiones montañosas están expuestas a una amplia gama de riesgos naturales: avalanchas, corrimientos de tierras, inundaciones torrenciales, etc ¿Cómo se tienen en cuenta y se gestionan estos fenómenos? ¿Qué papel desempeñan los bosques de protección en la prevención de riesgos?

L’événement Risques majeurs en montagne & forêts de protection Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-08-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65