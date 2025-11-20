Rita Macedo – Parti Collectif Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Rita Macedo – Parti Collectif Jeudi 20 novembre, 20h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Début : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T21:00:00

Fin : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T21:00:00

Rita Macedo, la plus toulousaine des brésiliennes, survole son histoire musicale. Munie d’une assiette, un verre, un accordéon, enfin, tout ce qui lui tombe sous la main, elle chante sa musique.

C’est un témoignage sur son apprentissage musical que nous livre Rita Macedo à travers les chansons que lui ont chanté sa mère et sa grand-mère, jusquʼaux marches jouées par son père, musicien d’oreille, et co-inventeur en 1950 du « Trio Elétrico » du carnaval de Salvador de Bahia.

Dans une atmosphère intimiste et chaleureuse, dialoguant avec le public, elle nous fait découvrir son florilège de musiques populaires dʼun Brésil qui a formé sa sensibilité et sa personnalité musicale.

À partir de 18h30, petite restauration sur place.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Canta comigo – récit musical. Apéro-concert musique

OSBIV