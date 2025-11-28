RITA MACEDO TRIO STOCKAGE Cordes-sur-Ciel

RITA MACEDO TRIO Vendredi 28 novembre, 20h30 STOCKAGE Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:30:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:30:00

Le Rita Macedo Trio vous fera danser sur les rythmes forro de Salvador de Bahia !

Voix profonde, enracinée dans le Brésil populaire, héritière du forró, des frevos et du carnaval de Salvador de Bahia.

Facebook

Insta

STOCKAGE 2 bis rue des Jardins, 81170 Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie 07 66 83 60 97 https://www.facebook.com/lestockagecordes?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.bossaflor.com/rita-macedo »}, {« link »: « https://www.facebook.com/RITAMACEDO.FR »}, {« data »: {« author »: « ritamacedo.fr », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Rita Macedo (@ritamacedo.fr) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/441226885_798986055108475_3108105953099210280_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby44MjguYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_oc=Q6cZ2QFD8t6cafdYcs_QNJPYJnW9WQJrpJku-Zh6XLbNFLTclw4nKSg4K40aY3HQ29-rMHw&_nc_ohc=JCtvsRIkfRIQ7kNvwFS28gi&_nc_gid=Ppdb3WbpE5Hx1coqRy9hgw&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfXb0E9bvhjhlATTKTSs6YCiIl7neBWLE_VQ6Z055WOUzg&oe=68BCC720&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ritamacedo.fr », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/ritamacedo.fr »}] Café culturel et associatif au cœur du Jardin des Paradis à Cordes-sur-Ciel dans le Tarn.

Ouvert d’octobre à fin avril Ouvert d’octobre à fin avril

MER/JEU 17h-22h

VEN/SAM 17h- 00h

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Bal Forró