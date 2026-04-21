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Rites de passage Nontron

Rites de passage Nontron

Rites de passage Nontron mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Nontron

Rites de passage

Salle des fêtes Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Solo de danse. Sur réservation.
Solo de danse. Sur réservation.   .

Salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17  contact@metiersdartperigord.fr

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English : Rites de passage

Dance solo. Reservations required.

L’événement Rites de passage Nontron a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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