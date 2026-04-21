Rites de passage Nontron
Rites de passage Nontron mercredi 13 mai 2026.
Nontron
Rites de passage
Salle des fêtes Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Solo de danse. Sur réservation.
Solo de danse. Sur réservation. .
Salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 contact@metiersdartperigord.fr
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English : Rites de passage
Dance solo. Reservations required.
L’événement Rites de passage Nontron a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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