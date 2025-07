Ritournelle Fête Nat Pet’Nat’ Ritournelle Dinard Dinard

Début : 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14

Lundi 14 Juillet, nous célébrons notre beau pays en sabrant des bulles naturelles.

Pour l’occasion

On Sort quelques classiques (coucou le gigot de 7 heures) et notre Big Green Egg pour griller de belles pièces.

– Une Dizaine de Bulles Au Verre & à prix caviste sur table

– Pour les plus habiles, tournoi de jeu de palet breton avec un magnum à gagner

Ambiance conviviale, bons verres, bons plats, et bon jeu que demander de plus ?

A Ritournelle Dinard le 14 juillet, de 18h à 23h

Sur Réservation au 06 21 22 27 52 & Avec votre lancer de palet affûté ! ) .

Ritournelle Dinard 2 Rue de l’Isle Celée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 22 27 52

