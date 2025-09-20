Rituale – Réenchanter le paysage Grézels Grézels

Rituale – Réenchanter le paysage Grézels Grézels samedi 20 septembre 2025.

Rituale – Réenchanter le paysage Samedi 20 septembre, 10h00 Grézels Lot

Gratuit. Être en bonne condition physique pour une marche d’une heure environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

‍♀️ Marche sensible – Avec la Cie Les Atlantes

Rendez-vous à 10h devant la mairie, 130 rue du Presbytère, 46700 Grézels

Dans le cadre d’une résidence artistique sur le Grand Quercy, la Compagnie Les Atlantes vous propose une marche collective d’environ 1h, mêlant traversée de paysages et récits inspirés du Quercy.

Cette immersion dans la nature sera suivie d’un atelier d’écriture intitulé « Écrire le sauvage », pour laisser émerger vos mots à partir de l’expérience sensible du territoire.

Un moment de partage, d’écoute et de création, entre corps en mouvement et imaginaire à l’œuvre ✍️

Grézels 46700 Grézels Grézels 46700 Lot Occitanie https://www.grandquercy.fr/residence-artistique-de-territoire-compagnie-les-atlantes-immersion-en-septembre-sur-la-vallee-du-lot-et-du-vignoble/ Paysages et récits du Quercy

‍♀️ Marche sensible – Avec la Cie Les Atlantes

© Pauline Valla