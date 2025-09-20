Rituale Réenchanter le paysage Grézels

Dans le cadre d’une résidence artistique sur le Grand Quercy, la Cie Les Atlantes propose une marche collective d’une heure mêlant traversée de paysages et récits du Quercy (1h environ).

Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 42 17 08 35 pvalla@grandquercy.fr

English :

As part of an artistic residency in the Grand Quercy region, Cie Les Atlantes is offering a one-hour collective walk through the Quercy landscapes and stories (approx. 1h).

German :

Im Rahmen eines Künstleraufenthalts im Grand Quercy bietet die Cie Les Atlantes eine einstündige kollektive Wanderung an, die eine Mischung aus Landschaftsdurchquerung und Erzählungen aus dem Quercy darstellt (ca. 1 Stunde).

Italiano :

Nell’ambito di una residenza artistica nella regione del Grand Quercy, la Cie Les Atlantes propone una passeggiata di gruppo di un’ora che combina la visita della campagna con le storie della regione del Quercy (circa 1 ora).

Espanol :

En el marco de una residencia artística en la región del Gran Quercy, la Cie Les Atlantes propone un paseo en grupo de una hora de duración que combina un recorrido por el campo y las historias de la región del Quercy (1 hora aproximadamente).

