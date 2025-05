Rituals for a trxnny (part. I) – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 20 juin 2025 14:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Rituals for a trxnny (part. I) Vendredi 20 juin 2025 à 14h.

Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 14:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Exposition et performance de Sasha Ariel Cocker.

Les résidences et expositions jalonnent la programmation de la saison artistique 2025.

A ce titre, Le Couvent vous invite à la résidence de Sasha Ariel Cocker intitulé Rituals for a trxnny (part. I) avec une sortie de résidence prévue le 20 juin.







Rituals for a trxnny (part. I) est une résidence de création initiée par Sasha Ariel Cocker et partagée avec Lili Prudence ainsi que Sylvxe Carrythrough. Ielles vont travailler le textile, l’écriture, le mix sonore et la performance à travers les questions de genre, de matérialité, de disparition et de rapport à l’archive.







Ielles vont proposer un environnement qui pense l’expression du corps queer dans ses gestes ritualisés et son rapport à “l’alter”. Ielles vous invitent à une restitution publique le 20 juin 2025 dans la Chapelle Noire, au sein de l’installation plastique qui aura pris place tout au long de la résidence. .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Exhibition and performance by Sasha Ariel Cocker.

German :

Ausstellung und Performance von Sasha Ariel Cocker.

Italiano :

Mostra e performance di Sasha Ariel Cocker.

Espanol :

Exposición y actuación de Sasha Ariel Cocker.

