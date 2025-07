Rituel de Femmes Une bulle de sérénité Manufacture des Capucins Vernon

Rituel de Femmes Une bulle de sérénité Manufacture des Capucins Vernon vendredi 19 septembre 2025.

Rituel de Femmes Une bulle de sérénité

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi, Place Jean-Paul II Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 21:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Rejoignez-nous chaque saison pour un moment hors du temps, dédié à votre bien-être et à votre énergie féminine.

Cette saison, retrouvez-nous le 19 septembre, de 19h à 21h30

Au programme

Un temps de parole bienveillant vous permettra de vous poser et de déposer ce qui pèse, dans un espace sécurisé et chaleureux.

un bain sonore adapté à l’énergie de la saison, pour vous envelopper de douceur et d’harmonie.

Une méditation guidée vous reconnectera à vos ressources profondes, accompagnée d’un partage des énergies féminines propres à cette période de l’année.

Offrez-vous ce cadeau de pause et de sérénité, pour vibrer pleinement au rythme des saisons.

Prête à vous laisser porter ?

L’atelier se déroule en petit comité (maximum 12 femmes).

Pensez à réserver dès à présent Inscriptions ici https://www.billetweb.fr/rituel-de-femme

Ce moment est animé par Mélanie Billard (Energéticienne) et Marie Lepage (Naturopathe et Magnétiseuse).

Rejoignez-nous chaque saison pour un moment hors du temps, dédié à votre bien-être et à votre énergie féminine.

Cette saison, retrouvez-nous le 19 septembre, de 19h à 21h30

Au programme

Un temps de parole bienveillant vous permettra de vous poser et de déposer ce qui pèse, dans un espace sécurisé et chaleureux.

un bain sonore adapté à l’énergie de la saison, pour vous envelopper de douceur et d’harmonie.

Une méditation guidée vous reconnectera à vos ressources profondes, accompagnée d’un partage des énergies féminines propres à cette période de l’année.

Offrez-vous ce cadeau de pause et de sérénité, pour vibrer pleinement au rythme des saisons.

Prête à vous laisser porter ?

L’atelier se déroule en petit comité (maximum 12 femmes).

Pensez à réserver dès à présent Inscriptions ici https://www.billetweb.fr/rituel-de-femme

Ce moment est animé par Mélanie Billard (Energéticienne) et Marie Lepage (Naturopathe et Magnétiseuse). .

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi, Place Jean-Paul II Vernon 27200 Eure Normandie

English : Rituel de Femmes Une bulle de sérénité

Join us every season for a timeless moment dedicated to your well-being and feminine energy.

This season, join us on September 19, from 7pm to 9:30pm ?

Program:

? A time for talking, where you can let go of whatever is weighing you down, in a warm, safe space.

?a sound bath adapted to the energy of the season, to envelop you in softness and harmony.

? A guided meditation will reconnect you to your deepest resources, accompanied by a sharing of the feminine energies specific to this time of year.

? Treat yourself to this gift of pause and serenity, to fully vibrate to the rhythm of the seasons. ?

Ready to let yourself be carried away ?

The workshop takes place in small groups (maximum 12 women).

Don’t forget to book now! Register here ? https://www.billetweb.fr/rituel-de-femme

This workshop is led by Mélanie Billard (Energéticienne) and Marie Lepage (Naturopath and Magnetizer).

German :

Begleiten Sie uns jede Saison für einen zeitlosen Moment, der Ihrem Wohlbefinden und Ihrer weiblichen Energie gewidmet ist.

In dieser Saison treffen Sie uns am 19. September von 19:00 bis 21:30 Uhr?

Auf dem Programm stehen

? Eine wohlwollende Gesprächsrunde ermöglicht es Ihnen, in einem sicheren und warmen Raum zur Ruhe zu kommen und Belastendes loszulassen.

ein Klangbad, das auf die Energie der Jahreszeit abgestimmt ist, um Sie in Sanftheit und Harmonie zu hüllen.

? Eine geführte Meditation verbindet Sie mit Ihren tiefen Ressourcen und lässt Sie an den weiblichen Energien dieser Jahreszeit teilhaben.

? Gönnen Sie sich ein Geschenk der Ruhe und Gelassenheit, um im Rhythmus der Jahreszeiten zu schwingen!

Sind Sie bereit, sich tragen zu lassen?

Der Workshop findet im kleinen Kreis statt (maximal 12 Frauen).

Denken Sie schon jetzt an eine Reservierung ? Anmeldungen hier ? https://www.billetweb.fr/rituel-de-femme

Diese Zeit wird von Mélanie Billard (Energetikerin) und Marie Lepage (Naturheilpraktikerin und Magnetiseurin) geleitet.

Italiano :

Unitevi a noi ogni stagione per un momento senza tempo dedicato al vostro benessere e alla vostra energia femminile.

Questa stagione, unitevi a noi il 19 settembre, dalle 19.00 alle 21.30?

In programma:

? Un momento di conversazione in un ambiente caldo e sicuro, dove lasciare andare tutto ciò che vi opprime.

un bagno sonoro adattato all’energia della stagione, per avvolgervi nella morbidezza e nell’armonia.

? Una meditazione guidata per riconnettervi alle vostre risorse più profonde, accompagnata da una condivisione delle energie femminili specifiche di questo periodo dell’anno.

? Concedetevi questo dono di pausa e serenità, per vivere appieno il ritmo delle stagioni?

Siete pronti a lasciarvi trasportare?

Il workshop si svolge in piccoli gruppi (massimo 12 donne).

Ricordate di prenotare ora? Iscrizioni qui? https://www.billetweb.fr/rituel-de-femme

Questo workshop è condotto da Mélanie Billard (Energéticienne) e Marie Lepage (Naturopata e Magnetizzatrice).

Espanol :

Únase a nosotros cada temporada para disfrutar de un momento atemporal dedicado a su bienestar y a su energía femenina.

Esta temporada, únete a nosotros el 19 de septiembre, de 19:00 a 21:30 ?

En el programa:

? Un momento para hablar en un ambiente cálido y seguro, donde podrá desprenderse de todo lo que le agobia.

un baño sonoro adaptado a la energía de la estación, para envolverte en suavidad y armonía.

? Una meditación guiada para reconectarte con tus recursos más profundos, acompañada de un intercambio de las energías femeninas específicas de esta época del año.

? Regálate esta pausa de serenidad para vivir plenamente el ritmo de las estaciones

¿Lista para dejarte llevar?

El taller se imparte en grupos reducidos (máximo 12 mujeres).

No olvide reservar ahora ? Inscripción aquí ? https://www.billetweb.fr/rituel-de-femme

Este taller está dirigido por Mélanie Billard (Energética) y Marie Lepage (Naturópata y Magnetizadora).

L’événement Rituel de Femmes Une bulle de sérénité Vernon a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération