Rituel nordique à l’Espace bien-être de la Praille Station nordique de la Praille Plateau d’Hauteville

Rituel nordique à l’Espace bien-être de la Praille

Station nordique de la Praille Col de la Rochette Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15 € = séance 30 min 20€ = séance 1h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-01 20:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08

Vivez l’esprit du Grand Nord à la Praille ! Les 1er et 8 mai, profitez de nos bains extérieurs et sauna complétés par un rituel de friction aux rameaux de bouleau. Circulation stimulée, détente profonde et tisane offerte pour un voyage sensoriel.

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Station nordique de la Praille Col de la Rochette Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57

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English :

Experience the spirit of the Great North at La Praille! On May 1st and 8th, enjoy our outdoor baths and sauna, complemented by a birch bough friction ritual. Stimulated circulation, deep relaxation and complimentary herbal tea for a sensory voyage.

L’événement Rituel nordique à l’Espace bien-être de la Praille Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey