Rituel nordique à l’Espace bien-être de la Praille Station nordique de la Praille Plateau d’Hauteville
Rituel nordique à l’Espace bien-être de la Praille Station nordique de la Praille Plateau d’Hauteville vendredi 1 mai 2026.
Rituel nordique à l’Espace bien-être de la Praille
Station nordique de la Praille Col de la Rochette Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
15 € = séance 30 min 20€ = séance 1h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-01 20:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08
Vivez l’esprit du Grand Nord à la Praille ! Les 1er et 8 mai, profitez de nos bains extérieurs et sauna complétés par un rituel de friction aux rameaux de bouleau. Circulation stimulée, détente profonde et tisane offerte pour un voyage sensoriel.
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Station nordique de la Praille Col de la Rochette Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57
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English :
Experience the spirit of the Great North at La Praille! On May 1st and 8th, enjoy our outdoor baths and sauna, complemented by a birch bough friction ritual. Stimulated circulation, deep relaxation and complimentary herbal tea for a sensory voyage.
L’événement Rituel nordique à l’Espace bien-être de la Praille Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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