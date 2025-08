RIVAGE À L’ABANDON MÉDÉE MATÉRIAU PAYSAGE AVEC ARGONAUTES Montpellier

RIVAGE À L’ABANDON MÉDÉE MATÉRIAU PAYSAGE AVEC ARGONAUTES Montpellier mardi 14 octobre 2025.

RIVAGE À L’ABANDON MÉDÉE MATÉRIAU PAYSAGE AVEC ARGONAUTES

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16

Hanté par le mythe de Médée, Heiner Müller, figure majeure du théâtre du XXe siècle, compose ce poème à trois titres en 1983. Trois courtes pièces fragmentaires en bataille avec l’Histoire et les mondes d’alors.

Hanté par le mythe de Médée, Heiner Müller, figure majeure du théâtre du XXe siècle, compose ce poème à trois titres en 1983. Trois courtes pièces fragmentaires en bataille avec l’Histoire et les mondes d’alors. Son ami, compagnon d’art et de luttes, Matthias Langhoff, était présent à leur création en Allemagne (encore de l’Est). Quelques années plus tard, Langhoff reprend l’ouvrage, avec les acteur·ice·s Marcial Di Fonzo Bo et Frédérique Loliée, et bâtit une nouvelle version de ce monument théâtral dont la tourmente reste affreusement d’actualité.

Une histoire de famille donc, de fidélités et de luttes contre ce qui revient sans cesse, peut-être en pire et tourne en rond. L’invention considérable aussi d’une poétique critique, tragique et joueuse à la fois, où l’on erre parmi les ruines des progrès de la veille, quelque part entre capitalisme et marxisme, catastrophe et beauté.

durée 1h

attention jauge réduite .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

Haunted by the myth of Medea, Heiner Müller, a major figure in 20th-century theater, composed this three-title poem in 1983. Three short, fragmentary plays in battle with history and the worlds of the time.

German :

Heiner Müller, eine der wichtigsten Figuren des Theaters des 20. Jahrhunderts, wurde vom Mythos der Medea verfolgt und schrieb 1983 dieses Gedicht mit drei Titeln. Drei kurze, fragmentarische Stücke im Kampf mit der Geschichte und den Welten der damaligen Zeit.

Italiano :

Ossessionato dal mito di Medea, Heiner Müller, figura di spicco del teatro del Novecento, compose nel 1983 questo poema con tre titoli. Tre brevi e frammentarie opere teatrali in lotta con la storia e con i mondi dell’epoca.

Espanol :

Perseguido por el mito de Medea, Heiner Müller, figura capital del teatro del siglo XX, compuso en 1983 este poema con tres títulos. Tres obras breves y fragmentarias en lucha con la historia y los mundos de la época.

L’événement RIVAGE À L’ABANDON MÉDÉE MATÉRIAU PAYSAGE AVEC ARGONAUTES Montpellier a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT MONTPELLIER