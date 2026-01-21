Rivalités, dépendances, incertitudes : Quelle stratégie pour l’Europe ? Cité de l’Économie Paris

Rivalités, dépendances, incertitudes : quelle stratégie pour l’Europe ?

Jeudi 5 février à 18h30

En collaboration avec la Chaire Gouvernance et Régulation de l’Université Paris-Dauphine-PSL. Un événement organisé en lien avec la publication récente de L’Abécédaire de la régulation (Bona fidé éditions, 2025) dirigé par Eric Brousseau et Joëlle Toledano.

Tensions géopolitiques, crise climatique, ruptures technologiques et montée des rivalités économiques… l’Europe doit aujourd’hui apprendre à naviguer dans un environnement incertain. Dans ce contexte, la régulation devient un outil clé : non pas pour freiner, mais pour organiser la concurrence, protéger le bien commun et garantir des règles du jeu équitables entre acteurs publics et privés, européens et mondiaux.

Comment protéger nos industries tout en restant ouverts au commerce ? Comment réguler le numérique sans pour autant dissuader l’innovation ? Comment garantir la transition écologique sans creuser les inégalités ? Autant de défis qui interrogent la capacité de l’Europe à rester une puissance qui compte — et à défendre son modèle dans un monde marqué par l’incertitude.

En présence de :

Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des territoires.

Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence.

Marie-Anne Barbat-Layani, Présidente de l’Autorité des marchés financiers.

Modération : Eric Brousseau et Joëlle Toledano de la Chaire Gouvernance et Régulation de l’Université Paris-Dauphine-PSL.

Jeudi 5 février à 18h30

Face aux rivalités économiques, aux crises et aux ruptures technologiques, l'Europe doit repenser sa stratégie. Cette table ronde explore le rôle clé de la régulation dans un monde incertain.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

