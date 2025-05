Rivalités, jalousie et justice entre frères et sœurs… Quelle attitude adopter ? – Goxwiller, 3 juin 2025 19:00, Goxwiller.

Le Pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Barr vous invite à une conférence sur la parentalité, animée par David Dutarte, éducateur et responsable de FamilyLabs France.

Cette conférence vous aidera à

Mieux comprendre les rivalités et la jalousie entre frères et sœurs

Décoder les comportements des enfants et les accueillir tels qu’ils sont

Accompagner les ressentis d’injustice au sein de la famille

Trouver un équilibre pour être juste tout en respectant les différences

1A rue du Vignoble

Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 58

English :

The Pôle Enfance Jeunesse of the Communauté de Communes du Pays de Barr invites you to a conference on parenting, hosted by David Dutarte, educator and head of FamilyLabs France.

German :

Der Pôle Enfance Jeunesse der Communauté de Communes du Pays de Barr lädt Sie zu einer Konferenz über Elternschaft ein, die von David Dutarte, Erzieher und Leiter von FamilyLabs France, geleitet wird.

Italiano :

Il Pôle Enfance Jeunesse della Communauté de Communes du Pays de Barr vi invita a una conferenza sulla genitorialità, condotta da David Dutarte, educatore e responsabile di FamilyLabs France.

Espanol :

El Pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Barr le invita a una conferencia sobre la paternidad, a cargo de David Dutarte, educador y responsable de FamilyLabs France.

