Rive2Geek 2026, Salle Jean Dasté, Rive-de-Gier

Rive2Geek 2026 4 et 5 avril Salle Jean Dasté Loire

2€ pour le week-end

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T10:00:00+02:00 – 2026-04-05T19:00:00+02:00

Que vous soyez joueur averti, nostalgique des 90’s ou même âme créative, venez découvrir ou redécouvrir, le temps d’un week-end ludique et familial, l’univers des cultures numériques.

Réveillez vos talents de gamers en participant aux tournois organisés sur vos jeux favoris et tentez de remporter de jolis lots.

Salle Jean Dasté 8 place du général Valluy, rue Victor Hugo 42800 RIVE DE GIER Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://rive2geek.rivedegier.fr »}]

Un événement familial, éducatif et ludique pour découvrir différentes facettes de la culture numérique numérique jeux vidéos