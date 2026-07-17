River flow festival Mostuéjouls
samedi 12 septembre 2026 · Mostuéjouls
Informations pratiques
Mostuéjouls
River flow festival
Camping St Pal Mostuéjouls Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
RIVER FLOW FESTIVAL 2026
Le 12 septembre 2026, rejoignez-nous au Camping Saint-Pal, au cœur des magnifiques Gorges du Tarn, pour une journée unique mêlant musique, nature, sport et convivialité.
Au programme
2 scènes musicales avec artistes français et internationaux
Camping sur place
Compétition internationale de trickline
Festival familial entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Activités pour tous les âges
Food trucks, restaurant et bars
Un cadre naturel exceptionnel au bord de la rivière
River Flow est une invitation à partager des moments authentiques, découvrir de nouveaux artistes, profiter d’activités en plein air et vivre une expérience festive au cœur de la nature.
12 septembre 2026
11h00 23h00
Camping Saint-Pal
Route des Gorges du Tarn
12720 Mostuéjouls, France
Billetterie
www.riverflowfestival.fr .
Camping St Pal Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement River flow festival Mostuéjouls a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)