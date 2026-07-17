Informations pratiques

Mostuéjouls

River flow festival

Camping St Pal Mostuéjouls Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

RIVER FLOW FESTIVAL 2026

Le 12 septembre 2026, rejoignez-nous au Camping Saint-Pal, au cœur des magnifiques Gorges du Tarn, pour une journée unique mêlant musique, nature, sport et convivialité.

Au programme

2 scènes musicales avec artistes français et internationaux

Camping sur place

Compétition internationale de trickline

Festival familial entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans

Activités pour tous les âges

Food trucks, restaurant et bars

Un cadre naturel exceptionnel au bord de la rivière

River Flow est une invitation à partager des moments authentiques, découvrir de nouveaux artistes, profiter d’activités en plein air et vivre une expérience festive au cœur de la nature.

12 septembre 2026

11h00 23h00

Camping Saint-Pal

Route des Gorges du Tarn

12720 Mostuéjouls, France

Billetterie

www.riverflowfestival.fr .

Camping St Pal Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement River flow festival Mostuéjouls a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)