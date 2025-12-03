RIVERDATING 2025 Centre des congrés Lyon
RIVERDATING 2025 3 et 4 décembre Centre des congrés Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-03T09:00:00 – 2025-12-03T18:00:00
Fin : 2025-12-04T09:00:00 – 2025-12-04T18:00:00
Riverdating est un événement dédié au transport fluvial et à la logistique multimodale, réunissant 400 décideurs et proposant des conférences ainsi que des rendez-vous d’affaires ciblés.
Rendez-vous des acteurs européens du transport fluvial et de la logistique multimodale. transport fluvial logistique multimodale