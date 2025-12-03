RIVERDATING 2025 Centre des congrés Lyon

RIVERDATING 2025 3 et 4 décembre Centre des congrés Métropole de Lyon

Début : 2025-12-03T09:00:00 – 2025-12-03T18:00:00

Fin : 2025-12-04T09:00:00 – 2025-12-04T18:00:00

Riverdating est un événement dédié au transport fluvial et à la logistique multimodale, réunissant 400 décideurs et proposant des conférences ainsi que des rendez-vous d’affaires ciblés.​

Centre des congrés Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://riverdating.vnf.fr/

Rendez-vous des acteurs européens du transport fluvial et de la logistique multimodale. transport fluvial logistique multimodale