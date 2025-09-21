Riverie Petite Cité de Caractère du Rhône Centre bourg Riverie

Riverie Petite Cité de Caractère du Rhône Dimanche 21 septembre, 09h00 Centre bourg Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Rallye des Puits (en autonomie) le 21 septembre

– Parcours libre autour des puits communaux ou privés

– Guide papier à retirer à l’Espace Rencontre, Place du Marché.

Expositions les 20 et 21 septembre

– Tableaux de Riverie – Espace Rencontre – Place du Marché

– Patchworks par l’association Patatr’Art – Hall du Château

Randonnée des Sources (commentée)

– dimanche 21 septembre

– Départs : 9h & 14h – Place du Marché

– Durée : environ 3h

– Thèmes : histoire des sources et de l’eau potable à Riverie

– Points d’intérêt : visite des puits de captage, exposition de la pompe BAYARD® au Château

Vide-atelier d’artistes et de créateurs, vieux outils par l’association Patatr’Art

– dimanche 21 septembre

– Salle des fêtes du Château

Exposition de cartes postales anciennes

– dimanche 21 septembre

– Bibliothèque – 1er étage du Château

Visites guidées

– Samedi 20 septembre à 10h :

Visite du village par l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais. Réservation et informations au [04 78 19 91 65](tel:04 78 19 91 65).

– Dimanche 21 septembre :

Visite des citernes & et de la maquette du Château médiéval par l’association La Mémoire de Riverie

Repas & Buvette – dimanche 21 septembre – Place du Marché

• Boissons froides et chaudes à la buvette tenue par l’association Riverie & Compagnie

• Repas campagnard préparé et servi par la Ferme des Servannières, comprenant :

o 1 tartine chaude tomate, jambon, fromage fondu

o OU 1 tartine chaude fromage de chèvre et miel

o Accompagnement : mesclun de salade

o Prix : 10€. A partir de 12h Place du Marché.

Animation musicale – dimanche 21 septembre – Place du Marché

Nat’ (pop/rock)

Venez nombreux célébrer le patrimoine de Riverie !

Centre bourg 69440 Riverie Riverie 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 19 91 65 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr Village médiéval classé Petite Cité de Caractère. Pour le stationnement, suivre les panneaux indiquant le parking des visiteurs

