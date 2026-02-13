RIVES – Cie Collector, Théâtre du Cercle, Rennes

RIVES – Cie Collector Vendredi 6 mars, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarifs : 12€ / Tarif réduit : 8 € / Tarif Sortir! : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

RIVES – Cie Collector

Théâtre

Durée : 60 min

Tout public à partir de 10 ans

RIVES c’est un spectacle avec des personnages-volcans. Enfermés dans le travail domestique, ces êtres se réveillent et grondent. On y vit des rencontres qui bousculent et changent les trajectoires. Un spectre silencieux de grand-mère, un chœur de ménagères aux tabliers multicolores, une vaissellemancienne qui lit l’avenir dans la céramique, une amie au chant réparateur. Lucie, héroïne de cette traversée contemporaine, s’oriente au gré des voix qui résonnent dans cette fresque émancipatrice. RIVES parle des rêves des femmes et de toute personne confrontée à l’assignation. De quoi rêve-t-on lorsque l’on occupe une place que l’on n’a pas choisie ? Comment dessiner un futur empreint de choix et de liberté ?

Mise en scène Clara-Luce Pueyo • Auteur·ices Clara-Luce Pueyo • Acteur·ices Marie Thomas, Céline Dely et amatrices du territoire • Scénographie et Costume Constance Grafteaux • Regard extérieur Frédérique Mingant • Création lumière Caroline Gicquel • Création sonore O’Dang

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/rives-cie-collector »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Anna Michalak