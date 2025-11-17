Rives de Nuits Landerneau

Rives de Nuits

Depuis 2008, les Rives de Nuits confirment leur implantation dans le paysage culturel

territorial !

La Fête de la musique en hiver aborde une 17ème édition. Un périple de quatre jours de concerts gratuits, dans les cafés et autres lieux insolites autour du rock, du blues, de la pop, de la soul, du jazz, de la chanson française, de l’électro… dans des ambiances électriques, étonnantes et festives, pour une manifestation qui joue le pari des découvertes musicales tous azimuts et l’ouverture à tous et à toutes !

Programme à découvrir prochainement sur rivesdenuits.fr .

