Rives | Exposition d’Ilanit Illouz et Vincent Lemaire Transfo Paris

Rives | Exposition d’Ilanit Illouz et Vincent Lemaire Transfo Paris vendredi 26 septembre 2025.

Dans les espaces du centre culturel d’Emmaüs Solidarité, ils présentent «Rives», une exposition imaginée comme un relevé de géographies personnelles aux frontières mouvantes.

Autour d’installations photographiques, une sélection d’images comme autant d’hypothèses questionne notre appréhension du monde, ses marges sensibles et ses réalités.

Visites

Transfo propose des visites à la fois pédagogiques et sensibles de l’exposition. Développées avec une conférencière des Musées Nationaux, elles sont menées par des personnes accompagnées par Emmaüs Solidarité et des riverains bénévoles, volontaires pour accueillir et guider le public.

Qui sont-ils ?

Née en 1977 à Paris, Ilanit Illouz mêle l’anthropologie et l’expérimentation plastique. Explorant des territoires aux récits méconnus, sa pratique de l’image révèle les dimensions politiques et sociales du paysage. Un acte de résistance face aux discours dominants qui se concentre récemment sur la mer Morte, à la frontière de la Palestine, d’Israël et de la Jordanie.

Né en 1983 à Paris, Vincent Lemaire pratique la photographie et l’installation. Intégrant à ses propositions la technique du photogramme et les objets lui servant à les produire, il opère des basculements entre réel et abstraction. Représentative d’une époque de transition, sa pratique croise la photographie analogique et numérique.

Artistes et photographes, Ilanit Illouz et Vincent Lemaire sont réunis à Transfo pour leur approche expérimentale de l’image.

Du vendredi 26 septembre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2025-11-15T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-26T14:00:00+02:00_2025-09-26T19:00:00+02:00;2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-30T14:00:00+02:00_2025-09-30T19:00:00+02:00;2025-10-01T14:00:00+02:00_2025-10-01T19:00:00+02:00;2025-10-02T14:00:00+02:00_2025-10-02T21:00:00+02:00;2025-10-03T14:00:00+02:00_2025-10-03T19:00:00+02:00;2025-10-04T14:00:00+02:00_2025-10-04T19:00:00+02:00;2025-10-07T14:00:00+02:00_2025-10-07T19:00:00+02:00;2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T19:00:00+02:00;2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T21:00:00+02:00;2025-10-10T14:00:00+02:00_2025-10-10T19:00:00+02:00;2025-10-11T14:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-14T14:00:00+02:00_2025-10-14T19:00:00+02:00;2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T19:00:00+02:00;2025-10-16T14:00:00+02:00_2025-10-16T21:00:00+02:00;2025-10-17T14:00:00+02:00_2025-10-17T19:00:00+02:00;2025-10-18T14:00:00+02:00_2025-10-18T19:00:00+02:00;2025-10-21T14:00:00+02:00_2025-10-21T19:00:00+02:00;2025-10-22T14:00:00+02:00_2025-10-22T19:00:00+02:00;2025-10-23T14:00:00+02:00_2025-10-23T21:00:00+02:00;2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T19:00:00+02:00;2025-10-25T14:00:00+02:00_2025-10-25T19:00:00+02:00;2025-10-28T14:00:00+02:00_2025-10-28T19:00:00+02:00;2025-10-29T14:00:00+02:00_2025-10-29T19:00:00+02:00;2025-10-30T14:00:00+02:00_2025-10-30T21:00:00+02:00;2025-10-31T14:00:00+02:00_2025-10-31T19:00:00+02:00;2025-11-01T14:00:00+02:00_2025-11-01T19:00:00+02:00;2025-11-04T14:00:00+02:00_2025-11-04T19:00:00+02:00;2025-11-05T14:00:00+02:00_2025-11-05T19:00:00+02:00;2025-11-06T14:00:00+02:00_2025-11-06T21:00:00+02:00;2025-11-07T14:00:00+02:00_2025-11-07T19:00:00+02:00;2025-11-08T14:00:00+02:00_2025-11-08T19:00:00+02:00;2025-11-11T14:00:00+02:00_2025-11-11T19:00:00+02:00;2025-11-12T14:00:00+02:00_2025-11-12T19:00:00+02:00;2025-11-13T14:00:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00;2025-11-14T14:00:00+02:00_2025-11-14T19:00:00+02:00;2025-11-15T14:00:00+02:00_2025-11-15T19:00:00+02:00

Transfo 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

Métro -> 11 : Goncourt (Paris) (166m)

Bus -> 204675 : Goncourt (Paris) (166m)

Vélib -> Buisson Saint-Louis – Saint-Maur (69.71m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33177376297 letransfo@emmaus.asso.fr https://www.facebook.com/events/815229467595434/815229504262097?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/815229467595434/815229504262097?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D