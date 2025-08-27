Riviera Paradise Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Riviera Paradise Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 7 mars 2026.

Riviera Paradise

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Servi par une voix rocailleuse, et sensible à la fois, ce combo excelle en mêlant classic rock et fusion avec une pointe de Soundgarden. Dans leur actualité, un nouvel album “Ready for More” qui marque les bases de leurs compositions qui se démarquent par leurs diversités musicales.

A voir sur les réseaux, plusieurs clips réalisés avec soins qui montre bien l’énergie et la qualité du groupe.

Sur scène ils sont quatre, avec beaucoup d’énergie et de complicité. Un combo parfait qui se donne en toute sincérité à leur public. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

English : Riviera Paradise

German : Riviera Paradise

Italiano :

Espanol :

L’événement Riviera Paradise Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais