Rivière-Pilote / Atelier Culinaire : Tapas Créoles avec Prisca Morjon à la Distillerie Maison La Mauny, Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote
dimanche 20 septembre 2026 · Distillerie Maison La Mauny · Rivière-Pilote
Informations pratiques
Rivière-Pilote / Atelier Culinaire : Tapas Créoles avec Prisca Morjon à la Distillerie Maison La Mauny Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h45, 13h00 Distillerie Maison La Mauny Martinique
Tarif : 5€ par pers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, participez à l’atelier culinaire de Ma Cuisine Créole avec Prisca Morjon !
Des saveurs créoles à redécouvrir autour de deux recettes de tapas et d’accords mets & rhums.
Des recettes accessibles et savoureuses mettant à l’honneur les produits locaux et de saison, à travers un format semi-participatif pour s’enrichir des conseils et astuces de Prisca.
Durée : 45 minutes
3 sessions disponibles (10h30, 11h45 et 13h) – Places limitées
Réservation uniquement sur Bizouk.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Distillerie Maison La Mauny D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/atelier-brunch-creole/128765 »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, participez à l’atelier culinaire de Ma Cuisine Créole avec Prisca Morjon !
©MLM PRISCA DANBEAL2020
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