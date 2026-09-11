Rivière-Pilote / Atelier Culinaire : Tapas Créoles avec Prisca Morjon à la Distillerie Maison La Mauny, Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote

Informations pratiques

Rivière-Pilote / Atelier Culinaire : Tapas Créoles avec Prisca Morjon à la Distillerie Maison La Mauny Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h45, 13h00 Distillerie Maison La Mauny Martinique

Tarif : 5€ par pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, participez à l’atelier culinaire de Ma Cuisine Créole avec Prisca Morjon !

Des saveurs créoles à redécouvrir autour de deux recettes de tapas et d’accords mets & rhums.

Des recettes accessibles et savoureuses mettant à l’honneur les produits locaux et de saison, à travers un format semi-participatif pour s’enrichir des conseils et astuces de Prisca.

Durée : 45 minutes

3 sessions disponibles (10h30, 11h45 et 13h) – Places limitées

Réservation uniquement sur Bizouk.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Distillerie Maison La Mauny D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/atelier-brunch-creole/128765 »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, participez à l’atelier culinaire de Ma Cuisine Créole avec Prisca Morjon !

©MLM PRISCA DANBEAL2020