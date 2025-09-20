Rivière-Pilote / Visite Contée en « ti train » de la distillerie Maison La Mauny avec l’Association Martinique Images Habitation La Mauny Rivière-Pilote

Rivière-Pilote / Visite Contée en « ti train » de la distillerie Maison La Mauny avec l’Association Martinique Images 20 et 21 septembre Habitation La Mauny

Gratuit – Inscription par message whatsapp uniquement

Commencez vos journées dans le « Ti train » de Maison La Mauny avec une visite rythmée par les univers enchanteurs des contes proposés par l’Association Martinique Images. Un moment entre imaginaire et immersion au coeur de la production du rhum AOC Martinique pour un véritable voyage sur le domaine de l’authentique distillerie.

Visite de 45 minutes. Le nombre de places par départ est limité. Les visites contées sont disponibles uniquement aux visites de 10h, 11h et 12h. Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquemement.

