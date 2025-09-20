Rivière-Pilote / Visite guidée de la distillerie Maison La Mauny en « ti train » Habitation La Mauny Rivière-Pilote

Gratuit – Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquement

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T22:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Visite guidée en « ti train », pour les petits et les grands, de l’authentique distillerie Maison La Mauny samedi 20/09 (après-midi) et dimanche 21/09 (après-midi).

Venez découvrir et redécouvrir l’histoire et le terroir si uniques de Maison La Mauny en sillonant le domaine pour une immersion au coeur de la production du rhum AOC Martinique ! Rien de tel pour mieux comprendre toutes les étapes de production jusqu’au vieillissement des rhums. Un savoir-faire de la maison reconnu à l’international.

La dégustation est offerte (réservée aux personnes majeures).

Visite de 45 minutes. Le nombre de places par départ est limité. Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0696 41 96 17 »}] Présence de parking

