Rivières en Folies Rivières 12 juillet 2025 17:00

Charente

Rivières en Folies stade Rivières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 02:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Jeux gonflables et bois, repas (moules frites) sur réservation ou sandwicherie, boissons, animations airsoft Friendly Fire et Orange Bleue, 19h00 chansons pop rock années 60 (Trio Moana), 21h00 spectacle cabaret (Compagnie Amazone), 22h30 DJ

.

stade

Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 05 01

English :

Inflatable and wooden games, meal (moules frites) on reservation or sandwich shop, drinks, Friendly Fire and Orange Bleue airsoft animations, 7:00 pm 60’s pop rock songs (Trio Moana), 9:00 pm cabaret show (Compagnie Amazone), 10:30 pm DJ

German :

Aufblasbare Spiele und Holzspielzeug, Essen (Moules Frites) mit Reservierung oder Sandwicherie, Getränke, Airsoft-Animationen Friendly Fire und Orange Bleue, 19.00 Uhr Pop-Rock-Chansons der 60er Jahre (Trio Moana), 21.00 Uhr Kabarett-Show (Compagnie Amazone), 22.30 Uhr DJ

Italiano :

Giochi gonfiabili e in legno, pasto (cozze e patatine) su prenotazione o in paninoteca, bevande, animazioni airsoft Friendly Fire e Orange Bleue, ore 19.00 canzoni pop rock anni ’60 (Trio Moana), ore 21.00 spettacolo di cabaret (Compagnie Amazone), ore 22.30 DJ

Espanol :

Juegos hinchables y de madera, comida (mejillones y patatas fritas) previa reserva o bocadillería, bebidas, animaciones de airsoft Friendly Fire y Orange Bleue, 19.00 h canciones pop rock de los años 60 (Trío Moana), 21.00 h espectáculo de cabaret (Compagnie Amazone), 22.30 h DJ

L’événement Rivières en Folies Rivières a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord