Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée

Loray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée Secteur de la Reverotte. Durée 2 heures. En présence de chargé.e.s de mission de l’EPAGE Doubs Dessoubre Animation limitée à 15 personnes, inscription obligatoire. Randonnée facile de moins de 2 kilomètres Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. .

Loray 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78 natura2000@doubsdessoubre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée

L’événement Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée Loray a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER