Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée Loray

Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée Loray mercredi 24 juin 2026.

Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée

Loray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée Secteur de la Reverotte. Durée 2 heures. En présence de chargé.e.s de mission de l’EPAGE Doubs Dessoubre Animation limitée à 15 personnes, inscription obligatoire. Randonnée facile de moins de 2 kilomètres Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer.   .

Loray 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78  natura2000@doubsdessoubre.fr

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English : Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée

L’événement Rivières sauvages découvrir et protéger la biodiversité qui leur est liée Loray a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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