Rivières sauvages Myon

Rivières sauvages

Salle des fêtes Myon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Conférence Gilles Sené , micropollution des eaux en vallée du Lison

Soupe et buvette conviviale

FARIO Film de Lucie Prost, en présence de la réalisatrice .

Salle des fêtes Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 50 16 00 lacolison@gmail.com

