Rivières sauvages Myon

Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-08 16:00:00
Conférence Gilles Sené , micropollution des eaux en vallée du Lison
Soupe et buvette conviviale
FARIO Film de Lucie Prost, en présence de la réalisatrice .
Salle des fêtes Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 50 16 00 lacolison@gmail.com
