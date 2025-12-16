RIXE CATCH Salle de La Cité Rennes Jeudi 8 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

20€

Show de catch RIXE Épisode 33

La RIXE revient pour un épisode violent et explosif à la Salle de la Cité !

Billetterie : [https://www.billetweb.fr/rixe-catch-episode-33-a-rennes](https://www.billetweb.fr/rixe-catch-episode-33-a-rennes)

Championnat de la RIXE :Le desormais triple champion Skaar vs Joseph Fenech.

Le Croc de l’Est défend de nouveau son trône dans le match le plus risqué de sa carrière.

Championnat des Dur à Cuire : Ravage vs Paul Bran.

Ravage arrive brûlant après avoir défendu son titre contre Jack Sans Nom au dernier épisode.

Ici, tout est permis. Et tout peut déraper.

Et que va-t-il se passer entre le vétéran Tom La Ruffa et la Sainte Moustache Antoine Bernard ?

La légende Téo Popoff va-t-il intervenir ?

Un combat à 4 inedit, annoncé bientôt au peuple de la RIXE sur les réseaux

Aux commentaires : Antonin & Cyrano.

Venez vivre la RIXE de près.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T22:30:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

