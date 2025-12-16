RIXE CATCH Salle de La Cité Rennes
RIXE CATCH Salle de La Cité Rennes Jeudi 8 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine
20€
Show de catch RIXE Épisode 33
La RIXE revient pour un épisode violent et explosif à la Salle de la Cité !
Billetterie : [https://www.billetweb.fr/rixe-catch-episode-33-a-rennes](https://www.billetweb.fr/rixe-catch-episode-33-a-rennes)
Championnat de la RIXE :Le desormais triple champion Skaar vs Joseph Fenech.
Le Croc de l’Est défend de nouveau son trône dans le match le plus risqué de sa carrière.
Championnat des Dur à Cuire : Ravage vs Paul Bran.
Ravage arrive brûlant après avoir défendu son titre contre Jack Sans Nom au dernier épisode.
Ici, tout est permis. Et tout peut déraper.
Et que va-t-il se passer entre le vétéran Tom La Ruffa et la Sainte Moustache Antoine Bernard ?
La légende Téo Popoff va-t-il intervenir ?
Un combat à 4 inedit, annoncé bientôt au peuple de la RIXE sur les réseaux
Aux commentaires : Antonin & Cyrano.
Venez vivre la RIXE de près.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-08T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-08T22:30:00.000+01:00
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine