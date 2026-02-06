Riz et Jeunesse

Salle des fêtes Castella Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La troupe La Découverte présente une pièce de Patrick Stephan, mise en scène par Tony Feijoo.

La famille Clapier a hérité d’une maison d’un certain tonton Cristobal. Un domestique chinois et un voisin sans gêne vont s’interposer au sein du groupe familial déjà bien perturbé.

Salle des fêtes Castella 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 39 96 38

English : Riz et Jeunesse

La Découverte presents a play by Patrick Stephan, directed by Tony Feijoo.

The Clapier family has inherited a house from a certain Uncle Cristobal. A Chinese servant and a shameless neighbor are about to interfere with the already troubled family group.

L’événement Riz et Jeunesse Castella a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot