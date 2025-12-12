R’key Hypnose Blotzheim

R’key Hypnose

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 21:00:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Préparez-vous à plonger dans l’inattendu.

R’key vous embarque dans un spectacle d’hypnose où l’humour se mêle à l’étrange pour une expérience aussi hilarante que troublante.

Entre éclats de rire et moments de pure fascination, laissez-vous surprendre par des phénomènes hypnotiques allant de l’amusant au carrément renversant.

Guidé par la voix captivante de R’key, vous vivrez — ou observerez — une réalité transformée, où les limites du possible semblent s’effacer.

Un spectacle interactif, drôle et profondément humain, qui bouscule les certitudes… et vous invite à voir l’hypnose autrement. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com

