R’key Hypnose Blotzheim
R’key Hypnose
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
2026-02-13
Préparez-vous à plonger dans l’inattendu.
R’key vous embarque dans un spectacle d’hypnose où l’humour se mêle à l’étrange pour une expérience aussi hilarante que troublante.
Entre éclats de rire et moments de pure fascination, laissez-vous surprendre par des phénomènes hypnotiques allant de l’amusant au carrément renversant.
Guidé par la voix captivante de R’key, vous vivrez — ou observerez — une réalité transformée, où les limites du possible semblent s’effacer.
Un spectacle interactif, drôle et profondément humain, qui bouscule les certitudes… et vous invite à voir l’hypnose autrement. .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com
