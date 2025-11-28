RNBOI EN SHOWCASE – WAREHOUSE Nantes

RNBOI EN SHOWCASE Début : 2025-12-27 à 23:55. Tarif : – euros.

XPLICIT invite RnBoi en showcase exclusif à Nantes le samedi 27 décembre 2025 au Warehouse.Révélation du R&B français, RnBoi s’impose avec son univers futuriste et intimiste, oscillant entre douceur, tension et mélodies entêtantes. Après s’être fait remarquer avec Mi-temps avec Kerchak, Busy Boy, Ghetto ou Collabo, il explose en 2025 avec BTRD, tube de l’été qui l’installe durablement sur les plateformes et les radios.Pour cette date XPLICIT, l’ambiance sera assurée par Matheo Desmarres et YoFunders, DJs résidents du Warehouse._Nous vous rappelons qu’un showcase dure entre 30 et 45mn suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée.Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44