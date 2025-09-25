ROAD SHOW HARi&CO 5 parvis alan turing Paris

Entrée libre

Début : 2025-09-25T11:00:00 – 2025-09-25T14:00:00

Fin : 2025-09-25T11:00:00 – 2025-09-25T14:00:00

À l’occasion de la Grande Semaine Végétale, HARi&CO va sillonner la capitale, avec son foodtruck coloré, pendant 4 jours ! L’objectif : démocratiser la cuisine végétale en faisant déguster nos veggie box 100% gourmandes & sans additifs.

– Mini pene bolo & haché végétal :

Cette veggie box végétalise la recette phare du marché des lunch box : les pâtes bolo’ mais en version 100 % végétale et avec un Nutri-Score A. Une recette traditionnelle très appréciée des consommateurs, avec tous les bons marqueurs pour un maximum de gourmandise : des mini penne, de la sauce tomate, un peu d’huile d’olive, des oignons, des carottes, du basilic, des épices et 0 additifs. En portion de 300g et prête en 2min30, cette recette se positionne dans les prix du marché pour un produit de qualité et français,

– Fusilli sauce champignons & haché végétal :

Cette veggie box végétalise la première recette base crème du marché des lunch box, en version 100 % végétale et avec un Nutri-Score B. Une recette inspirée de la traditionnelle recette « forestière » très appréciée des consommateurs, avec tous les bons marqueurs pour un maximum de gourmandise : des fusilli, champignons de Paris, cèpes, des épices et 0 additifs. En portion de 300g et prête en 2min30, cette recette se positionne dans les prix du marché pour un produit de qualité et français.

Une réponse aux attentes du consommateur :

Les consommateurs recherchent aujourd’hui des produits qui combinent :

– Facilité d’utilisation : Nos box sont Ready to go & Ready to eat, idéales pour une consommation nomade.

– Valeur nutritionnelle : Nos recettes simples, riches en protéines végétales et Nutri-Score A ou B, sont idéales pour des repas équilibrés.

– Engagement éthique : Nous valorisons l’agriculture française et proposons une alternative écoresponsable, parfaitement alignée avec les attentes des nouvelles générations.

Dégustation gratuite & ouverte à tous.

